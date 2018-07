La Corte europea per i diritti dell'uomo, attraverso l'adozione di una misura d'emergenza, ha ordinato al Governo italiano di non procedere allo sgombero dell'insediamento del camping River, previsto ieri a Roma a seguito della notifica agli abitanti dell'ordinanza 122 del 13 luglio firmata dalla sindaca Virginia Raggi. La decisione della Corte è arrivata dopo il ricorso portato avanti da tre abitanti del campo supportati dall'Associazione 21 luglio. Le persone rom ricorrenti, hanno vissuto per alcuni anni nell'insediamento abusivo in via della Tenuta Piccirilli, dove attualmente risiedono circa 300 persone, esclusivamente rom, «segregate su base etnica», come denuncia l'Associazione 21 Luglio e i cui «diritti umani sono stati ripetutamente violati dalle istituzioni capitoline nelle diverse azioni previste dal Piano rom».



La Corte, si legge, «ha deciso nell'interesse della parti e del corretto svolgimento del procedimento dinnanzi ad essa, di indicare al governo italiano, di sospendere lo sgombero previsto fino a venerdì 27 luglio 2018» e, nell'attesa, ha chiesto al governo italiano di indicare a stretto giro le misure alloggiative previste per i richiedenti, la data prevista per lo sgombero esecutivo e qualsiasi sviluppo significativo dello sgombero del camping River. Il Campidoglio, da parte sua, in un comunicato, sottolinea che «sta offrendo da oltre un anno ai residenti del Camping River un ampio ventaglio di possibilità e strumenti: dal sostegno alla ricerca di una casa e di un lavoro ai rientri nei paesi di origine volontari assistiti. La possibilità di accedere a queste misure è stata estesa in via straordinaria fino al 30 settembre, cioè anche successivamente alla data di scadenza dell'ordinanza sindacale, con l'obiettivo di assicurare una costante tutela dei diritti umani». Secondo i piani del Campidoglio, Camping River doveva essere il primo dei 9 villaggi attrezzati per rom e sinti riconosciuti dalle istituzioni capitoline ad essere chiuso. Un lavoro programmato dunque, ma che si è invece trasformato in un braccio di ferro tra le parti. Nonostante le numerose offerte del Comune solo in 14 hanno accettato di abbandonare il campo, da qui la decisione di procedere alla demolizione dei container abusivi.

