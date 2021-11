Roma-Lido, stop ai treni e non solo: ko ascensori e scale mobili

La tensione corre sui binari: la Roma-lido deve viaggiare in formato ristretto, ma non si sa ancora a partire da quando. Di sicuro, per ora, ci sono i disservizi: giovedì scorso, il 4 novembre, sono iniziate le corse a scartamento ridotto perché su disposizione di Ansfisa, l'agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie, tre convogli devono restare fuori servizio.



Atac ha specificato che la parte tecnica sta valutando la possibilità di ridurre le fermate, eliminando quelle di Porta San Paolo e San Paolo: le corse viaggerebbero quindi solo tra le stazioni di Eur Magliana e Lido centro, per limitare i tempi di attesa.



Praticamente la linea sta perdendo pezzi: il 13 settembre scorso hanno chiuso, da lunedì al sabato, tre fermate su 13, vale a dire Stella Polare, Castel Fusano e Colombo. Ma oltre al danno, la beffa: i pendolari non sanno da quando inizierà la nuova tratta. Inizialmente si è parlato di una riduzione a partire da oggi, ma la conferma non è mai arrivata: in tanti oggi temono di ritrovarsi a piedi.



Il blocco potrebbe partire da mercoledì. Intanto i treni cadono in pezzi: il temporale di sabato scorso ha allagato i treni mentre molti degli ascensori e delle scale mobili sono fuori uso, dalla stazione di Casal Bernocchi a Vitinia, da Lido centro ad Acilia e Castel Fusano.



Il Comitato dei pendolari da anni denuncia il degrado e lo stato di abbandono in cui versa la ferrovia, che non a caso si è aggiudicata il triste trofeo Caronte dalle rilevazioni di Legambiente sulle ferrovie italiane: il Comitato sta valutando anche la possibilità di avviare una class action per chiedere i rimborsi degli abbinamenti annuali. Sulla Roma Lido, infatti, viaggiano circa 55mila persone al giorno: una parte di questa ha la tessera annuale ma, almeno nel 2021, oltre ai continui guasti ha visto le fermate ridursi quasi alla metà.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 08:50

