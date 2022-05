Steward insultato con cori razzisti: spuntano le offese social contro la Lazio

Con la vittoria dello scudetto del Milan e la fine del campionato di serie A, un vergognoso fatto di cronaca rischia di passare in secondo piano. Dalla curva dei tifosi della Lazio, allo stadio Olimpico, sono arrivati insulti razzisti allo steward durante partita con il Verona. Amin Jebali, ragazzo di 22 anni, è stato costretto a sposastarsi durante il suo lavoro per la sua incolumità. Ma adesso spuntano offese social che lo stesso ragazzo ha riservato alla Lazio e ai suoi tifosi in passato.

Tutto ciò ovviamente non giustifica in nessun modo i cori che una parte dei tifosi ha rivolto nei suoi confronti. Ma Amin, in passato si esprimeva con toni deplorevoli nei confronti di quei tifosi che, purtroppo, contro la sua volontà, lo hanno messo al centro della cronaca.

Alcuni commenti come «Uccidiamoli», per quanto possano essere scritti sui social, è un termine da stigmatizzare esattamente come fatto con i beceri cori subiti da Amin. Due cose separate, quindi, entrambe sbagliate.

È giusto sottolineare che Amin aveva 16 anni quando scriveva queste cose.

