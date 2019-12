Le stelle della musica elettronica si danno appuntamento a Roma. C'è anche Speedy J

Le stelle dell’elettronica contemporanea tornano sullo stage di Via Di Portonaccio 23. Questa volta è il turno del padre della techno olandese, Jochem Paap, meglio conosciuto come SPEEDY J. Un nome che non ha bisogno di molte presentazioni: attivo dagli anni ‘90, insieme ad artisti come Laurent Garnier, Richie Hatwin ed Aphex Twin ha contribuito a definire il genere techno, sperimentando nuove tecniche e modi di produzione musicale che ancora oggi condizionano le composizioni contemporanee. La sua etichetta culto Electric Deluxe ha sfornato in questi anni molti dei maggiori successi di genere, regalando perle diventate poi veri e propri classici.



Il suo nome da oltre vent’anni è immancabile headliner nei più importanti festival mondiali; quando si parla di techno non c’è angolo del globo dove il suo nome non sia riconosciuto tra i mostri sacri dell’olimpo del 4/4.



Venerdì 13 dicembre sarà a Cieloterra per una lunga notte di musica. Ingresso a partire dalle h 23:00.



Giovedì 12 Dicembre 2019, 19:57

