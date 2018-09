Stefano Fiore, ex nazionale azzurro, rischia il processo per omicidio stradale

Un incidente avvenuto la domenica di Pasqua in via Flaminia a Roma che causò la morte di un ragazzo di 22 anni dopo un rocambolesco tamponamento. Rischia di finire sotto processo l'ex calciatore Stefano Fiore per l'incidente stradale avvenuto il 16 aprile del 2017 a Roma. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per le accuse di omicidio stradale e lesioni stradali personali gravi.



L'udienza davanti al gup Corrado Cappiello è fissata per il prossimo 10 ottobre. Il fatto avvenne all'altezza del Centro Rai di Saxa Rubra. L'ex calciatore della Nazionale e di Lazio e Parma era alla guida della propria auto assieme alla moglie e alle figlie. Secondo quanto ricostruito dal pm Antonio Clemente, l'auto che precedeva quella del calciatore frenò all'improvviso e a causa dello spazio ridotto di frenata Fiore non riuscì ad evitare il tamponamento che coinvolse cinque autovetture. Nell'incidente rimase gravemente ferito anche il padre della vittima.

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..