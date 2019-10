Stefano Fassina ferito alla manifestazione dei lavoratori di Roma metropolitane

PD Lazio: «Interrogazione al ministro dell'Interno Lamorgese».

«Giusto garantire l'ordine per i cittadini e la sicurezza della città. Ci chiediamo se quanto avvenuto nei confronti di chi stava manifestando per salvaguardare il proprio lavoro come è la manifestazione dei dipendenti di Roma Metropolitane sia normale o invece grave. Presentiamo una interrogazione al ministro dell'Interno per chiedere spiegazioni». Lo scrive in un comunicato il segretario del Pd Lazio Bruno Astorre. «Il diritto di chi tutela la dignità del lavoro non va sacrificato ad altre logiche. Il silenzio della sindaca Raggi - conclude Astorre - e la sua fuga da ogni responsabilità danno la misura del fallimento del suo governo e della caduta di Roma».

Martedì 1 Ottobre 2019, 20:37

