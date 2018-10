Stefano Cucchi, il gruppo consiliare del PD in I Municipio lo vuole ricordare con una targa a Trastevere

Domenica 21 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Roma non dimentica. Infatti, lunedì il gruppo consiliare del Pd in I Municipio - uno dei pochi nella Capitale dove i democratici hanno vinto nelle elezioni comunali del 2016 - voterà all'unanimità la decisione di depositare una mozione che chiede di intotolare a Stefano Cucchi una targa commemorativa presso il centro Giovani di Trastevere, a pochi passi dal carcere di Regina Coeli.La mozione, che nasce su iniziativa politica di Marco Cappa, segretario municipale del Pd centro storico, dovrà poi passare in commissione, e giungere in aula per il voto finale; il tutto dovrebbe avvenire nel giro di 10-15 giorni. Il largo accordo che c'è nella maggioranza dovrebbe mettere al riparo la mozione da qualsiasi tipo di ritardo.Nella mozione da una parte si ricoda che "Stefano Cucchi ha sicuramente commesso i propri errori" e che "doveva espiare la propria pena detentiva" ma che "non poteva né doveva morire così". Si sottolinea soprattutto la necessita del "ricordo" soprattutto "alla luce degli ultimi fatti emersi". Ricordare "gli operatori delle forze dell'ordine che adempiono con onore e spirito di servizio il proprio lavoro", ma soprattutto "ricordare Stefano".