Stefano Bonaccini, ultima iniziativa pubblica a Roma prima del voto nei gazebo il 26 febbraio

Ultima iniziativa pubblica di Stefano Bonaccini a Roma prima del voto nei gazebo il 26 febbraio. Domani mercoledì 22 il candidato alla segreteria del Pd sarà nella capitale alle 18 al Pratibus District in Viale Angelico 52 per incontrare militanti, iscritti e amministratori locali.

Dopo Bonaccini si sposterà a Viterbo per un altro appuntamento alle 21 al Balletti Park Hotel in via Umbria 2/a. Si tratta delle tappe finali prima delle primarie di domenica quando il candidato sarà a Bologna ad attendere l’esito del voto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Febbraio 2023, 19:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA