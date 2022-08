Start-up a Roma, primo avviso pubblico per la Casa delle Tecnologie Emergenti: come partecipare

Dopo l’inaugurazione di maggio, la Casa delle Tecnologie Emergenti lancia il primo avviso pubblico per la selezione di 12 start-up che faranno parte del percorso di accelerazione dedicato della Casa. Attraverso questo avviso, verranno selezionati e supportati gli imprenditori e innovatori che potranno strutturare la loro idea in maniera innovativa ed entrare a far parte dell’ecosistema, respirando un nuovo clima di innovazione, connessione e sperimentazione che la Casa promuove in tutte le sue iniziative.

L’avviso pubblico

Il bando sarà online fino al 16 settembre ed è rivolto a startup che sono costituite da non più di 60 mesi e che vogliono sviluppare servizi e soluzioni per la mobilità e il turismo attraverso l’applicazione delle tecnologie emergenti e del 5G. CTE di Roma nasce proprio con l’obiettivo di creare le condizioni per gli attori del territorio, start-up e PMI in primis, di promuovere nuove visioni innovative che, partendo dalle tecnologie emergenti e dalle applicazioni 5G, diano concretezza al paradigma smart city di Roma Capitale promuovendo soluzioni concrete nell’ambito della mobilità e dei servizi ai turisti e cittadini.

I servizi

Le imprese selezionate avranno la possibilità di potranno:

accedere a un percorso di accelerazione dedicato,

ottenere un rimborso alle spese progettuali,

usare gli spazi e le attrezzature della Casa delle Tecnologie Emergenti

partecipare a workshop tematici

sviluppare dei Proof of Concept con le imprese partner del progetto e con Roma Capitale.

Tutte queste attività saranno possibili grazie al co-finanziamento del Mise, del Comune e dei corporate partners (Acea, WindTRE e Tim), e grazie a un partenariato formato dai principali atenei cittadini sul tema dell’innovazione (La Sapienza, Luiss Guido Carli, Roma Tre, Roma Tor Vergata) e importanti esperti del settore (Innova srl, LVenture Group spa, Peekaboo srl).

La procedura

Le imprese interessate a presentare le loro soluzioni creative e tecnologiche potranno trovare tutte le informazioni al seguente link:

L’avviso e le altre documentazioni utili per la domanda, fra le quali un “manuali d’istruzioni” sono a disposizione sulla pagina del portale dedicata. Per fare domanda, le imprese potranno quindi accedere a un portale dedicato dove caricare il loro progetto imprenditoriale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Agosto 2022, 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA