Starbucks sbarca a Roma, location a sorpresa: ecco dove aprirà

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Settembre 2020, 16:19

. Il colosso americano, famoso per i frappuccini, non sorgerà in zona Piazza Risorgimento, vicino San Pietro, ma nella centralissima piazza San Silvestro.Inizialmente, il caffè romano della catena statunitense Starbucks doveva nascere in via Leone IV. Poi si è pensato alla stazione Termini. Infine, spiega l'Agenzia Dire, a sorpresa la scelta è ricaduta su piazza San Silvestro. Il bar-cafè avrà come casa palazzo Marignoli, lo stesso dell'Apple store in cantiere da anni, tanto che potrebbe perfino aprire prima del negozio di high-tech.Nessuno si aspettava questo cambio di location, ormai l'ex libreria Maraldi a due passi dal Vaticano era data per sede certa del primo Starbucks capitolino.ad accordi quasi ultimati. Sarebbe stato proprio il virus a interrompere l'affare. L'alta affluenza di turisti intorno alle mura Vaticane infatti garantiva un buon punto d'inizio per il caffè, ma visto il crollo del turismo nella Capitale, la multinazionale americana ha deciso di cambiare le carte in tavola.Sulle vetrine dell'ex libreria intanto son ricomparsi i cartelli affittasi, a confermare l'accordo saltato con Starbucks. Secondo quanto rivelato da alcune fonti all'agenzia Dire, il cafè dovrebbe aprire al posto di una banca già smantellata.: lì avrebbe dovuto aprire il secondo Starbucks romano. A mali estremi, è stato tuttavia facile trovare una nuova sistemazione.