Starbucks sbarca a Roma: l'apertura raddoppia, ecco dove e quando

«L’attesa è finalmente finita». Così recita lo slogan che accompagna la notizia dell’apertura, il prossimo 10 maggio, del primo caffè Starbucks nel centro di Roma. Gli amanti del frappuccino, dunque, dovranno aspettare ancora un paio di settimane prima di poterne gustare uno nella Capitale.

Fino alla fatidica data si dovranno accontentare di fare un salto all’outlet di Castel Romano dove, già da qualche mese, ha aperto il primo locale Starbucks sul territorio allargato della città. Ma quello che accoglierà romani e turisti il 10 maggio, in via della Guglia 56, a due passi dal Parlamento, è il primo vero bar della catena all’interno dei confini di Roma.

Il logo di Starbucks era apparso già da qualche settimana sulle vetrine dell’elegante palazzo scelto dalla multinazionale americana come prima sede capitolina, ma fino ad oggi mancava la data della sua inaugurazione. Il locale occuperà tre piani dell’edificio, con una vista parziale su Montecitorio.

Ma per una sede che sta per togliere il bandone nero, con il famoso logo della sirena e l’annuncio della prossima apertura ben stampato sopra, ecco che all’improvviso, in un’altro luogo della città, ed in particolare alla stazione Termini, ne appare un altro. Il secondo caffè di Starbucks a Roma aprirà, quindi, al primo piano della stazione, all’interno della Terrazza Termini. Per la data si attende solo l’annuncio, che forse verrà dato proprio il giorno dell’inaugurazione del locale di via della Guglia.

