«Il mio ex è uno stalker, l'ho denunciato 30 volte ma nessuno ha mai fatto nulla. Ho vissuto due anni nella paura»

di Redazione Web

Dopo due anni, un uomo con precedenti penali e accusato di aver perseguitato la ex, è stato arrestato per stalking aggravato. In 24 mesi, la donna aveva depositato 30 denunce alla polizia. Ma nessuna delle autorità ha mai posto un divieto di avvicinamento e un arresto - arrivato solo nella mattinata di giovedì 13 giugno - per l'uomo.

Cosa è successo

Il caso è avvenuto ad Aprilia, riporta il Corriere della Sera. Una donna di 40 anni, per potreggere i suoi quattro bambini, ha più volte segnalato alle autorità i comportamenti violenti dell'ex compagno, che però si sentiva «intoccabile, come se tutto gli fosse lecito».

«Ho vissuto per due anni nella paura. I medici mi hanno diagnosticato disturbi dovuti all’ansia: palpitazioni, vomito, tremore. Quattro giorni di prognosi e questo è solo uno dei molti episodi che ho subito». La 40enne ha spiegato come l'ex compagno abbia scavalcato il cancello, sia entrato in casa da una finestra rotta e abbia buttato a terra tutti i mobili: «Gridava: “Infame, ti ammazzo!” e le forze dell’ordine sembravano impotenti di fronte a questa sceneggiata. L’ennesima per me e i miei figli».

Le manette

Su volere del pm di Velletri Cassiani, nella mattinata del 13 giugno l'uomo è stato arrestato. Ma per due anni, il caso della donna è rimasto sulle scrivanie della Procura di Velletri, da dove non sono mai partite le misure previste dal codice rosso, istituite per tutelare vittime di casi di stalking.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Giugno 2024, 16:35

