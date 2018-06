Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Parlare di 'sistema' «mi ha fatto arrabbiare, è vergognoso e oltraggioso, perché la procura ha detto chiaramente che io non c'entro, peraltro sono stati arrestati altri esponenti di partiti, l'ex assessore di Zingaretti Michele Civita e il vicepresidente del Consiglio regionale Palozzi di Forza Italia e si parla di sistema Raggi.o del m5s ma questo accanimento mediatico deve finire io non sono lo sfogatoio d'Italia».Lo ha detto la sindaca di Romain merito all'inchiesta sul nuovo stadio della Roma alla trasmissione 'Porta a Porta', in onda questa sera su Rai1.