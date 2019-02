stadio della Roma si fa e i proponenti se vogliono potranno aprire i cantieri già entro l'anno». L'annuncio della sindaca di Roma Virginia Raggi arriva nel corso alla presentazione della relazione del Politecnico sulla mobilità relativa all'impianto previsto a Tor di Valle.







«Ho richiesto questo parere e non ero obbligata. La stessa Procura ha detto che non c'erano problemi sul progetto, ma ho voluto verificare che tutti gli ok non fossero solo formali. Questo parere esterno lo conferma, è un altro via libera. Il parere sarà pubblicato oggi integralmente», ha spiegato Raggi illustrando la relazione del Politecnico di Torino sui flussi di traffico nella zona dove è prevista la realizzazione dell'impianto sportivo. «Losi fa e i proponenti se vogliono potranno aprire i cantieri già entro l'anno». L'annuncio della sindaca di Romaarriva nel corso alla presentazione della relazione del Politecnico sulla mobilità relativa all'impianto previsto a

«È ormai il momento, dopo tutto il tempo speso su questo progetto, che la città abbia la possibilità di vedere un investimento di tale portata e che la Roma posso effettivamente lavorare alla costruzione». Così il vicepresidente esecutivo della Roma, Mauro Baldissoni, al termine della conferenza convocata in Campidoglio dalla sindaca Virginia Raggi per la presentazione del parere del Politecnico di Torino sulla viabilità in zona Tor di Valle, area dove sorgerà il nuovo impianto. «Sapete da quanto tempo stiamo lavorando su questo progetto con l'amministrazione» ha aggiunto Baldissoni, ricordando che il parere del Politecnico rappresenta un «passaggio che era fuori dalla procedura e non aveva un valore giuridico ma più che altro mediatico-politico». «Non parliamo ora di date ipotetiche, continuiamo a lavorare quotidianamente per risolvere le ultime tematiche per quanto riguarda la conclusione della convenzione urbanistica fra proponente e amministrazione. Non ci sono temi controversi, solo temi tecnici da definire e noi immaginiamo di farlo in tempi molto ristretti».

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo un confronto con la maggioranza a 5 Stelle in Campidoglio «ho già scritto al presidente dell'assemblea capitolina De Vito e ci sarà un consiglio straordinario sullo stadio della Roma e sul parere del Politecnico». Lo ha detto Virginia Raggi illustrando la relazione del Politecnico di Torino sui flussi di traffico nella zona di Tor di Valle dove è prevista la realizzazione dell'impianto sportivo.