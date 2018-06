Baldissoni vede Raggi: vertice in Campidoglio sullo stadio

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, è in Campidoglio per un vertice con il sindaco Virginia Raggi sulla questione dello stadio dopo gli arresti che hanno portato in carcere nove persone fra cu il costruttore Luca Parnasi.«Non sappiamo ancora niente, abbiamo appreso questa mattina dalle agenzie», aveva detto dopo l'annuncio degli arresti Baldissoni. Ier il presidente James Pallotta aveva visto il direttore generale del club e aveva poi ha lasciato la città. Al momento a Trigoria, e come affermato ieri dallo stesso Pallotta, c'è la ferma convinzione che non ci sia nessun motivo per arrivare a bloccare l'iter del progetto con conseguente ritardo per l'inizio dei lavori.