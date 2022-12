Stadio Olimpico, il tour continua anche durante le feste di Natale

di Redazione web

Il tour dello Stadio Olimpico di Roma continua anche durante le festività natalizie. Gli ingressi di via dei Gladiatori saranno aperti agli appassionati di sport, ai cittadini e ai turisti tutti giorni dalle ore 10 alle 18, eccezion fatta per il 31 dicembre 2022 (chiusura prevista per le 14) e il 4 gennaio (giorno di Roma-Bologna).

Un'esperienza unica

I visitatori potranno vivere un’esperienza fortemente emotiva in un percorso che li porterà fino alle aree solitamente inaccessibili come il tunnel che percorrono i giocatori, il terreno di gioco, le panchine, gli spogliatoi, la zona mista e la sala conferenze degli allenatori.

Il tutto attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative e all’avanguardia. Il tour, progetto promosso da Sport e Salute S.p.A. e realizzato in collaborazione con A.S. Roma, S.S. Lazio e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, è interamente bilingue (italiano – inglese) e vanta una collezione prestigiosa di magliette, cimeli, memorabilia, coppe e trofei.

Un passato glorioso

Un viaggio che parte da un passato glorioso, rappresentato dalla sua inaugurazione nel 1953, per passare alle Olimpiadi del 1960, gli Europei ed i Mondiali di Atletica (rispettivamente nel 1974 e 1987), i Mondiali di calcio del 1990, le grandi vittorie della Lazio e della Roma fino ai nostri giorni con la grande varietà di eventi, compresi i grandi concerti.

I biglietti

Quindici giorni fa è stato visitato dal Ministro regionale agli Affari economici, al Turismo e allo Sport della Regione Federale della Bassa Austria, Jochen Danninger, che lo ha annoverato tra le più belle esperienze turistiche della Capitale al pari di altre importanti attrazioni.

I biglietti possono essere acquistati dal 15 novembre sul sito www.sportesalute.eu, sul sito stadioolimpicotour.vivaticket.it, nei punti vendita abituali Vivaticket e nella biglietteria ufficiale del Tour dello Stadio Olimpico sita in Viale dei Gladiatori 2.

