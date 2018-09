Stadio Olimpico, nei parcheggi per i tifosi tornano gli abusivi

Milano, ragazzo di 15 anni morto per un selfie: precipitato dal tetto del centro commerciale di Sesto San Giovanni​

Il pareggio interno contro il Chievo, per 2-2, dopo il doppio vantaggio, non è stata l'unica brutta sorpresa per i tifosi dellapresenti oggi allo. In uno deidestinati alle auto nel giorno della partita, infatti, sono tornati iQuella di destinare alcuniper i tifosi di Roma e Lazio che raggiungono lo stadio in auto è un'iniziativa nata ormai due anni fa, allo scopo di contrastare, almeno in teoria, la sosta selvaggia intorno all'. Un obiettivo molto simile a una utopia, ma molti tifosi si sono adeguati e hanno dimostrato di apprezzare l'istituzione di posti legali e destinati 'ad hoc', anche se a oltre un chilometro di distanza dall'impianto del Foro Italico.Per accedere ai parcheggi, in genere sorvegliati da, è necessario presentare il biglietto della partita o l'abbonamento, in modo da certificare di essere diretti allo. Questa mattina, però, nel parcheggio di, un'area nei pressi del PalaTiziano adibita settimanalmente anche a mercato, dei blindati delle forze dell'ordine non c'era l'ombra.Al loro posto, invece, quattro-cinque uomini che richiamano l'attenzione degli automobilisti con un fischio, "suggeriscono" il posto da occupare e chiedono «qualche spiccio per un caffè», storcendo anche il naso in caso di "offerte" inferiori a un euro. Ad ogni modo, ai tanti tifosi della Roma accorsi quest'oggi allo stadio in auto, la delusione maggiore è stata proprio la mancata vittoria degli uomini di Eusebio Di Francesco...