Flaminio, Lazio quasi fuori. Lo stadio potrebbe finire a una cordata

di Emiliano Pretto

La Lazio si smarca, e sembra uscire di scena per la conquista del Flaminio. Ma lo stadio gioiello realizzato da Pierluigi Nervi potrebbe finire nelle mani di una cordata composta da Cassa Depositi e Prestiti e Credito Sportivo. E così potrebbe rinascere. A darne notizia, ieri mattina, alla fine di un sopralluogo dentro l’impianto, è stato l’assessore allo Sport del Comune di Roma, Alessandro Onorato. «Con Cdp e Credito Sportivo- ha spiegato- c’è un confronto molto avanzato sul Flaminio per una proposta di partenariato pubblico-privato».

I contorni sono ancora da definire ma lo stadio verrebbe probabilmente recuperato, insieme alle palestre e alle piscine al suo interno, per farne un impianto polisportivo. Se, però, anche questa opzione dovesse sfumare, il Campidoglio ha già nel taschino un piano di riserva. «Se il progetto di Cdp e Credito Sportivo non si realizzerà - ha detto ancora Onorato - mi sento di dire che per recuperare la struttura servirà assolutamente un intervento del governo nazionale. Entro quest’anno il re sarà nudo, capiremo se gli interessati lo sono veramente. Se non lo saranno, ci presenteremo dal presidente Giorgia Meloni e dal ministro dello Sport, che sono anche romani, e chiederemo un contributo. Batteremo cassa. Il ministro Andrea Abodi mi sembra però ottimista sul fatto che Cdp e Credito Sportivo possano essere opzioni concrete».

E la Lazio? Il patron Claudio Lotito per ora resta in silenzio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Giugno 2023, 06:00

