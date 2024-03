St George’s British International School, riunito dopo 25 anni il Campus originale de La Storta: l'investimento per una formazione d’eccellenza

di Redazione web

La St George’s British International School di Roma, grazie a un'importante acquisizione immobiliare, dopo 25 anni ricongiunge il Campus originale della storica sede de La Storta. Tale ampliamento non solo conferma il desiderio della scuola di offrire ai suoi studenti spazi sempre più adeguati alla proposta formativa, ma rafforza ulteriormente il proficuo legame tra l’istituzione e il territorio della Capitale. Infatti, sin dagli inizi, l’istituto si è dimostrato una risorsa fondamentale per la città, aiutando aziende, enti e ambasciate a spostare il personale a Roma, offrendo un’istruzione di qualità ed un luogo di ritrovo per la comunità internazionale.

Le parole del Preside John Knight

Dichiara il Preside, John Knight: «St George’s British International School, con la sua comunità diversificata e prospera, si pone come punto di riferimento dell'istruzione privata, riflesso dei suoi valori fondamentali: Internazionalismo, Inclusività ed eccellenza, promuovendo un ambiente in cui la diversità è celebrata e abbracciata. Il nuovo piano di sviluppo esprime chiaramente la nostra visione a lungo termine, che mira ad essere la migliore scuola internazionale in Europa, dove tutti gli studenti sono in grado di scoprire la loro passioni, sviluppando il carattere, le capacità e la fiducia necessarie per fare la differenza».

La storia

La scuola, fondata nel 1958, inserita nel 2024 e negli ultimi quattro anni tra le migliori cento realtà a livello mondiale dedicate all’istruzione privata è di proprietà della The St George’s School Association, di cui fanno parte i genitori e che supervisiona le attività dell'Istituto. L’acquisto dell’immobile sito in Via Cassia Km 16, zona La Storta, adiacente all’attuale Campus è, infatti, l’investimento più significativo di sempre. La struttura è costituita da due edifici: Jubilee (2.000 mq) e il Primary building (1.500 mq). L’iniziativa prevede diverse fasi. Quella iniziale si concentrerà sulla scuola elementare (Junior School), che verrà trasferita dall’attuale edificio al Jubilee. I più piccoli potranno godere di nuovi spazi a loro dedicati: aule e aree verdi, utilizzando anche il modello delle “Forest classrom” inglesi, ambienti didattici esterni in cui avvicinare gli studenti alla natura. Allo stesso tempo verranno ampliati e migliorati anche gli spazi dedicati a medie e liceo, e verrà sviluppata anche l’area dedicata alle attività sportive. Nelle fasi successive verranno realizzati nuovi spazi come, ad esempio, quello per le arti dello spettacolo con sale dedicate al teatro e alla musica - e l’area della piscina.

Numeri e progetti internazionali

940 gli studenti, circa 200 le persone dello staff dell’Istituto che da sempre rappresenta un vero modello di inclusione culturale e sociale, espresso in modo evidente dalle 98 nazionalità attualmente presenti nella scuola, che la rendono una delle scuole più internazionali al mondo. L'impegno dell'Istituto nel fornire un'istruzione di livello mondiale è evidente attraverso i suoi programmi completi: gli esami britannici IGCSE rivolti ai quattordicenni forniscono una base eccellente di conoscenze e competenze. Il prestigioso Diploma di Maturità Internazionale (IBDP) arricchisce ulteriormente l'esperienza educativa per gli studenti più grandi, offrendo una qualifica globalmente riconosciuta.

Recentemente, l'aggiunta del Diploma di Scuola Superiore degli Stati Uniti, accreditato dalla New England Association of Schools and Colleges (NEASC). Oltre agli aspetti accademici, la scuola coltiva una prospettiva globale attraverso iniziative come il "Model United Nations", promuovendo la consapevolezza degli studenti sugli affari internazionali, ma anche le abilità diplomatiche e la comprensione culturale.

Altri optano per destinazioni come Stati Uniti, Canada, Paesi Bassi, Australia, Irlanda e Italia, dimostrando la mobilità globale e la preparazione dei studenti di questo Istituto. Il St George’s è fra i 40 membri internazionali della prestigiosa organizzazione HMC, membro fondatore del COBIS (The Council of British International Schools). Queste presenze enfatizzano l'impegno dell'Istituto verso l'eccellenza e gli standard internazionali. Il recente riconoscimento da parte di COBIS, con il doppio stato di Beacon, è il frutto di una governance lungimirante, di un personale altamente qualificato e di alunni eccezionali, che ogni anno danno il meglio in tutte le loro attività.

Una storia di crescita e sviluppo

La St George's fondata nel 1958 inizialmente con sede in Via Barberini, nel 1960 si sposta in Via Salaria. Crescendo rapidamente nel 1964 prese in affitto ulteriori locali in Via Di Trasone e nel 1968 si trasferì nel campus La Storta.

● Il primo preside il Sig. Geoffrey C Sunley, intravide grandi opportunità per una scuola britannica a Roma che in quegli anni stava diventando un centro nevralgico per gli uffici delle Nazioni Unite (ad esempio la FAO), le ambasciate e le aziende multinazionali.

● Il Preside Sunley ben presto si rese conto dell’enorme potenziale di crescita della scuola e con una mossa molto ambiziosa, alla fine degli anni '60, la scuola acquistò l'attuale edificio in località La Storta, con annesso un importante appezzamento di terreno.

● La nuova sede diede alla scuola la possibilità di offrire convitti agli studenti, aule più grandi e meglio attrezzate, ampi spazi per lo sport e in pochi anni divenne la principale scuola britannica a Roma.

● Negli anni '60 la St. George's era probabilmente l'unica scuola internazionale di Roma i cui studenti indossavano un'uniforme: un elemento distintivo che permise un’immediata riconoscibilità dei suoi iscritti.

La rapida crescita del corpo studentesco, portò la St George's alla decisione di costruire un edificio dedicato ai Junior nello stesso complesso inaugurando la struttura all'inizio del 1970, quando ormai la scuola vantava oltre 800 studenti provenienti da quasi 50 nazioni.

● Negli anni ‘70 il preside era Brian Howes, che condusse la scuola in una “età dell’oro” con risultati accademici impressionanti, attirando insegnanti di prim’ordine dal Regno Unito e da altre scuole internazionali e affermandosi probabilmente come la migliore scuola internazionale di Roma. Successo ed espansione del Campus durarono per tutti gli anni ‘80 e ‘90.

● Nel 1999 l'Associazione ha deciso di ridurre la struttura, vendendo insieme la metà del terreno della scuola con due edifici e le piscine poiché la scuola voleva servire i genitori più vicini al centro di Roma. Fondò dunque un secondo campus nel quartiere, Nomentano - per gli studenti delle elementari.

● Il nuovo campus cittadino ha avuto molto successo e la struttura è diventata troppo piccola. Così nel 2017 la scuola City Center Junior si è trasferita in Via di Santa Maria Mediatrice, la sua sede attuale.

● Negli ultimi anni le due scuole elementari (Junior School) sono diventate molto popolari portando ad un aumento del numero di studenti nella scuola media e superiore (Senior). Questo forte incremento è in gran parte dovuto al successo accademico della scuola, con studenti che ottengono i punteggi IB più alti a Roma anno dopo anno.

● Il nuovo piano di sviluppo intrapreso da St. George's rientra pienamente nel desiderio di offrire ai suoi studenti un Campus sempre più innovativo, con spazi interni ed esterni al passo con l’importante offerta formativa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Marzo 2024, 11:39

