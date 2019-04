“Sport in famiglia” al via, al Laghetto dell'Eur di Roma è scattata l'ottava edizione

Gli amanti dello sport e dell’esercizio all’aria aperta si danno appuntamento all’ottava edizione di “Sport in famiglia”, la manifestazione gratuita, che si tiene al Laghetto dell’Eur, dal 25 aprile fino al 1 maggio. Sette giorni dedicati completamente alla forma fisica e alla voglia di stare insieme ai propri cari. Più di 60 discipline sportive con la partecipazione di numerose federazioni, potranno essere provate da adulti e bambini.

Oggi, giovedì 25 aprile, ha preso ufficialmente il via la nuova stagione con il consueto taglio del nastro al quale erano presenti: Alberto Sasso, presidente di Eur Spa, Riccardo Viola, Presidente Coni Lazio, Fabio Bertolacci, delegato regionale Lazio Federazione Italiana Motonautica e Marco Perissa, presidente Opes, ente di promozione sportiva, accompagnati dalla musica della Fanfara dei Carabinieri a Cavallo, di Roma. Chi vuole potrà dedicarsi al golf, alla scherma, alla pallavolo, al calcio, al fitness, agli sport acquatici come lo sci nautico, o al rugby, alla scherma e al tiro con l’arco.



Anche quest'anno, e per l’ottavo anno consecutivo, l'Associazione Cast Sub Roma 2000, supportata dalla Federazione Italiana Motonautica, insieme ad Opes, Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI, con la collaborazione di Eur Spa promuove la kermesse dedicata allo sport a tutto tondo. Il Parco Centrale del Lago dell’Eur si trasforma, in una grande palestra a cielo aperto, dove socializzare, praticare sport, scoprire entusiasmanti attività e assistere a dimostrazioni.



La testimonial sportiva dell’evento è Francesca Lollobrigida, stella del pattinaggio di velocità, di cui è stata per quattordici volte campionessa del mondo sui pattini a rotelle, sul ghiaccio ha vinto una coppa del mondo in mass start e un bronzo in all-around, prima italiana della storia a salire sul podio di questa specialità. Ci sarà anche il pluricampione italiano, europeo e mondiale di moto d’acqua, Roberto Mariani, l’idolo nazionale del Flyboard, Fabrizio Baglioni, l’atleta genzanese di Kick Boxing Emanuele Tetti Menichelli, che il prossimo 27 aprile si contenderà il titolo mondiale.



L’edizione 2019, tra le tante novità, tiene a battesimo due nuove aree dedicate ai games e ai droni. L’obiettivo principale è comunque quello di sensibilizzare i ragazzi dai 6 ai 18 anni ai valori dello sport come momento aggregativo, di condivisione di regole, partecipazione alla vita sociale. Le giornate del 29 e del 30 aprile saranno dedicate interamente ai ragazzi, 1500 alunni delle primarie e secondarie.

Ultimo aggiornamento: 17:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA