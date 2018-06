Incendio in un palazzo: due feriti, inquilini evacuati

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Due feriti e decine di inquilini evacuati per l'incendio che si è sprigionato in uno stabile di cinque piani in zona Spinaceto. Diversi equipaggi dei pompieri e della polizia sono intervenuti verso le 17.30, in via Caduti per la Resistenza 598. Terrorizzati gli inquilini per le fiamme che hanno raggiunto una decina di metri d’altezza. Lo stabile è stato evacuato in pochi minuti ed i vigili del fuoco hanno aiutato qualche anziano ed anche un disabile a lasciare il prima possibile il palazzo. Il rogo sarebbe partito da un cumulo di mobili lasciati al pianterreno sotto una terrazza.Poi in pochi istanti il fuoco si è propagato allo stabile che è stato anche invaso dal fumo. Due persone sono restate intossicate e sono state ricoverate al Sant'Eugenio, mentre altre sono state soccorse dal personale del 118 nel cortile del palazzo. Sono in corso da parte della polizia gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.