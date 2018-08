«Basta giocare con la palla», e il branco pesta il bagnino: caccia a gruppo di ventenni

Libera dieci meduse in acqua, bagnino preso a badilate in spiaggia a Rimini

Non si può giocare a palla in spiaggia». E giù botte al bagnino intervenuto. Pomeriggio movimentato sulla spiaggia di, frequentata in questo periodo da molti romani. Protagonista dell'episodio avvenuto alla spiaggia I 7 Fiori Blu, nel quartiere Cretarossa, un gruppo di giovani sulle cui tracce adesso ci sono le forze dell'ordine.Addi 18 anni è stato picchiato per aver invitato a non giocare a calcio in spiaggia. I ragazzi molesti, tra i 20 e i 25 anni, in barba ai divieti avevano continuato a giocare e all'invito di smetterla è successo il caos.