Ostia, riaprono le spiagge. Raggi firma l'ordinanza: «Ma solo per le passeggiate»

Da lunedì, spiagge di nuovo aperte a Ostia: «». La sindaca di Roma,ha firmato l'ordinanza con cui gli arenili torneranno in parte fruibili. Oltre al transito in spiaggia saranno consentiti gli sport acquatici:. Per praticare queste attività sarà consentita l'uscita in mare e via libera anche alla. Sì a passeggiate e joggingLeggi anche >L'ordinanza n.93 del 16.05.2020 prevede infatti: «il divieto di occupare l'arenile con qualsiasi attrezzatura, tranne per le attività accessorie previste per gli sport acquatici».. Linea dura anche sugli eventuali assembramenti che restano da scongiurare. A sorvegliare sul rispetto delle nuove regole sarà la polizia locale. Per i trasgressori multe fino a un massimo diLa partenza della stagione balneare a Ostia, però resta un rebus. Mentre i comuni confinanti, da Pomezia a Fiumicino, apriranno ai bagni in mare dal, il provvedimento del Campidoglio li vieta fino al 1 giugno, data fino alla quale resterà in vigore l'ordinanza. Salvo revoche o ripensamenti dell'ultim'ora, dunque, l'estate anon partirà prima dell'inizio del mese prossimo.