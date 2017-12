Spelacchio, il The Guardian lo mette in prima pagina: "Come uno scopettino del water"

Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Spelacchio fa il giro del mondo adesso. «Come uno scopettino del water: rabbia a Roma per il mediocre albero di Natale della città»: con questo titolo, la triste storia di 'Spelacchio' arriva oggi nella homepage del sito web del Guardian , dopo essere stata nei giorni scorsi riferita anche da numerosi altri media internazionali.«L'albero, che è morto e ha perso i suoi aghi due settimane dopo essere stato eretto in Piazza Venezia nella capitale, è diventato un simbolo di ciò che molti vedono come l'eterna decadenza della città eterna», scrive il quotidiano britannico, aggiungendo che «molti romani sui social media hanno puntato il dito per l'imbarazzo contro la sindaca Virginia Raggi, tra i protagonisti del movimento anti-establishment Cinque Stelle».«Roma è caduta in rovina e degrado negli ultimi anni, con strade piene di buche, mucchi di spazzatura e giardini pubblici incolti dove le erbacce crescono ad altezza d'uomo», scrive ancora The Guardian, ricordando che «anche papa Francesco ha denunciato lo stato della città».