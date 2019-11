Martedì 26 Novembre 2019, 18:15

La caccia all'albero è terminata. Il nuovoè stato individuato: è undel tipo Abies Nordmanniana e arriva da, in provincia di. Come ogni anno, a inaugurarloci sarà la sindaca di Romache accenderà le oltreche illumineranno idell'albero e i suoi oltre. Ad aggiudicarsi la sponsorizzazione tecnica per la realizzazione del tradizionale albero di Natale è stata IGPDecaux. I costi totali dell'allestimento sono a carico dello sponsor. «L'operazione, quindi, per l'Amministrazione comunale è», sottolinea il Campidoglio. L'albero di Natale, illuminato con luci led a basso consumo energetico, rimarrà accesoI colori predominanti per luci e addobbi - comunica il Comune - saranno, per valorizzare l'allestimento tradizionale. Il puntale, alto 1,5 metri, avrà la forma di una stella cometa. Prevista anche quest'annoispirata al primo film di animazione di Netflix,, dove sarà possibile scattare foto e selfie in compagnia di Jesper e Klaus. Ci sarà inoltre la possibilità di inviare le tradizionali letterine attraverso un ufficio postale interattivo realizzato completamente a misura di bambino. «Piazza Venezia, anche quest'anno, torna a essere il cuore pulsante del Natale di Roma.. L'anno scorso sono state 30mila le persone che hanno partecipato alla cerimonia di accensione, 266mila quelle che hanno transitato nell'area dell'albero. Anche questa volta sarà un'operazione a costo zero per i cittadini romani che potranno ammirare il ritorno di Spelacchio in tutta la sua bellezza», dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.