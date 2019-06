Roma, emergenza rifiuti alla scuola materna San Francesco D'Assisi: i bimbi costretti in classe con le finestre chiuse per la puzza nauseabonda

Molte zone di Roma si sono svegliate anche stamattina con il nauseabondo odore dell’immondizia non raccolta e dei marciapiedi non puliti che ovviamente aumenta con il caldo e con la conseguente putrefazione degli stessi rifiuti. Ma ci sono situazioni davvero al limite dell’allarme igienico-sanitario tanto che alcune Asl sono state già pre-allertate.



E’ il caso ad esempio della Scuola Materna San Francesco di Assisi all’Aurelio. Le classi dei piccoli studenti si trovano, infatti, proprio al di sopra di una serie di cassonetti non svuotati. Da quasi 5 giorni i bambini sono costretti a restare in classe con le tapparelle e le finestre chiuse per non far entrare l’odore disgustoso e gli insetti dentro la l’aula. Ovviamente tutto senza condizionatori, e quindi con una temperatura interna vicina ai 40 gradi. Le famiglie sono imbufalite. Molte di loro, per evitare che i bambini si sentano male, hanno preso giorni di ferie per tenerli a casa e non portarli a scuola. Anche il personale scolastico, che ha più volte sollecitato il Municipio XIII, non sa come risolvere la questione. Un caso limite come detto, ma non l’unico nel quartiere. “E’ inaccettabile, esprimiamo solidarietà nei confronti delle famiglie. Non si può vivere in una città e in un Municipio allo sbando. Almeno nelle zone delicate come scuole o ospedali non può avvenire il mancato ritiro della spazzatura”, le parole di Marco Giovagnorio esponente di FDI.



Nei giorni scorsi tanti gli appelli per evitare un disastro igienico oltre che di decoro della città sono arrivati da tutte le parti politiche. “Con il caldo si rischia l'emergenza sanitaria - dice Valeria Baglio del Pd - l'Ama è stata portata sull'orlo del collasso a causa delle scelte sciagurate della giunta su bilanci e piani industriali”. “E’ un attentato senza precedenti alla saluta pubblica”, rimarca Marco Visconti di Fdi. Lunedì 17 Giugno 2019, 10:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA