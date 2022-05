Spazio Famiglia, arriva il "TripAdvisor" per genitori con bambini: la App con i locali più friendly

Una App sul telefonino per sapere dove trascorrere con la famiglia la serata a cena o una giornata al museo con i bambini: ecco Spazio Famiglia che, come un TripAdvisor per genitori, fornisce indicazioni precise sui locali family friendly. Vengono geolocalizzati, ad esempio, il ristorante con il menu per bambini, il locale con il fasciatoio in bagno, l'albergo vicino alla fermata di bus o metro, il teatro con gli sconti famiglia o la pizzeria spaziosa.

La App, illustrata in Campidoglio alla presenza dell'assessore al Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato e dell'assessora alle Attività produttive Monica Lucarelli, è il progetto pilota del Forum delle Associazioni Familiari, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Parte da Roma e Palermo ma arriverà in tutta Italia. «Con questo progetto - ha detto Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum le famiglie potranno così recensire i luoghi e dare consigli. Le strutture, dopo aver dimostrato di averne i requisiti, riceveranno il marchio Spazio Famiglia. Avviate convenzioni con Federalberghi Roma e Fipe».

