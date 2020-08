Sparò contro banditi in fuga, ma colpì madre e figlia: carabiniere reintegrato dopo 2 anni

Il New York Times stronca Di Maio che condivide i meme sull'abbronzatura

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello presentato contro l'ordinanza del Tar dai legali delche due anni e mezzo fa, in via Federico Ozanam, quartiere Monteverde, ferì con un proiettile esploso contro un'auto in fugaIl proiettile, che mancò i banditi, centrò entrambe, 49 e 16 anni, alla spalla sinistra. Medicate al vicino ospedale San Camillo, vennero poi dimesse e il militare, che era stato sanzionato dall'Arma con una consegna di servizio e congedato, è stato riammesso in servizio.«Gioisco come avvocato, ma ancor più come cittadino e carabiniere in congedo. Con l'ordinanza in esame - commenta all'Adnkronos l'avvocato Giorgio Carta - il Consiglio di Stato ha riammesso in servizio un servitore dello Stato a cui il tribunale militare aveva riconosciuto l'uso legittimo delle armi e il cui assalitore era stato condannato anche in appello per tentato omicidio nei suoi confronti