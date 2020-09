Sparatoria in spiaggia a Torvaianica tra i bagnanti: ferito un uomo

Treno deragliato a Carnate, indagati capotreno e macchinista

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Settembre 2020, 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Sono stati momenti di panico quelli sul litorale romano dove in pieno giornoa volto coperto e armati di pistola, sono arrivati in scooter intorno alle 10.30 sulla spiaggia e hanno aperto il fuococon precedenti, ferendolo.I fatti si sono svolti all'interno dello stabilimento Bora Bora dove si trovava la vittima dell'agguato. Secondo le prime ricostruzioni dei presenti sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieiri e la vittima è stata trasportata in ospedale dai soccorsi. Stando alle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. I due killer dopo aver fatto fuoco si sono subito dati alla fuga. Sulla vicenda indagano i carabinieri.