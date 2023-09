Spari a Roma, morto un uomo e ferita la compagna: l'agguato choc in strada a Tor Bella Monaca

di Redazione web

Spari in strada a Roma nel quartiere di Tor Bella Monaca. Un uomo è morto dopo esser stato ferito, pochi minuti fa, da colpi d'arma da fuoco che hanno ferito anche la compagna, insieme a lui, centrata a un ginocchio e trasportata in ospedale. Sul posto, scrive l'Adnkronos, i sanitari e gli agenti della Squadra Mobile.

Agguato a Tor Bella Monaca

La sparatoria è avvenuta in via Paolo Ferdinando Quaglia. Inutili i tentativi di rianimarlo sul posto. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato. I poliziotti della Squadra Mobile, sul posto per i rilievi, avrebbero infatti trovato dei fori di proiettile sullo sportello lato guida della macchina della vittima.

