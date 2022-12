Sparatoria a Roma, la pistola presa da un poligono di tiro: «Campiti se l'è fatta consegnare lasciando il documento»

Ha davvero dei risvolti incredibili quanto avvenuto questa mattina a Roma, dove il 57enne Claudio Campiti ha aperto il fuoco durante una riunione di condominio e ha ucciso tre donne e ferito altre quattro persone. Secondo una prima ricostruzione, Campiti avrebbe prelevato stamattina la pistola - usata poi per la strage - al poligono di tiro di Tor di Quinto, a Roma.

Sparatoria a Roma, chi sono le vittime: Sabina aveva 71 anni, Elisabetta 55, Nicoletta 50

Simboli nazifascisti sul profilo Fb del killer. Scriveva: «Mi tengono al buio, si spara meglio»

L'arrestato sarebbe arrivato al poligono in orario di apertura e dopo avere lasciato un documento di identità si sarebbe fatto consegnare la pistola Glock, una semiautomatica, con cui si è poi allontanato per raggiungere via Monte Giberto, teatro della tragedia, dove ha esploso almeno 4-5 colpi (nel corso di una riunione del Consorzio Valleverde) prima di essere bloccato da alcuni presenti. Anche su questo aspetto della vicenda sono in corso verifiche da parte degli inquirenti coordinati dalla Procura di Roma.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Dicembre 2022, 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA