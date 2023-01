Sparatoria ad Alatri, gravissimo un ragazzo di 18 anni: il raid punitivo dopo una maxirissa nel weekend

Un ragazzo di 18 anni, Thomas Bricca, è in gravissime condizioni dopo essere stato colpito da un proiettile alla testa ad Alatri, in provincia di Frosinone. Il giovane è stato colpito durante quello che sembra essere stato un raid punitivo dopo una maxirissa tra bande di giovani, lo scorso weekend.

Sparatoria ad Alatri, colpito un 18enne

A sparare sarebbe stato un coetaneo fuggito in sella ad uno scooter guidato da un complice. L'agguato è avvenuto in pieno centro, nei pressi di Largo Cittadini, non lontano dal Brio Bar. I motivi scatenanti della rissa sarebbe il controllo della piazza e dello spaccio. L'aggressore è ricercato dai carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Gennaio 2023, 23:05

