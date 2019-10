Roma, Testaccio: trovata droga in un locale. Chiuso per trenta giorni l'enoteca Bernabei

Bustine in cellophane con chiusura a pressione, un bilancino di precisione e numerose dosi di cocaina. È quanto hanno trovato gli agenti della Squadra Mobile nel corso di un controllo in un'enoteca del quartiere Testaccio. A far scattare il blitz, lo strano andirivieni di persone intorno al locale, dove i clienti entravano senza però acquistare nulla. Uno degli avventori, al momento dell'ispezione, è stato sorpreso dai poliziotti con una dose di cocaina avvolta in un foglio di carta bianca, ripiegato a busta. La Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha avviato un procedimento culminato con un provvedimento di sospensione dell'attività per 30 giorni, emesso dal Questore di Roma. La notifica è stata eseguita dagli agenti del commissariato Celio. Lunedì 7 Ottobre 2019, 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA