Spacciatrice arrestata dalla polizia a San Basilio. Nascondeva la droga nelle aiuole per i cani.

Circondata dalle vedette, pronte a gridare “levate” all'arrivo della polizia, sembrava una ragazza a spasso nel cortile. Si muoveva con circospezione. Guardinga e sospettosa si avvicinava ai tossicodipendenti in fila con la macchina per comprare la droga e dopo aver preso i soldi, ricompariva con l'involucro di cocaina.

Quell'andirivieni di acquirenti che girovagavano per San Basilio a Roma, una delle piazze di spaccio più grandi d'Italia non è sfuggito agli agenti in borghese del IV distretto di polizia che dopo aver osservato per qualche minuto la donna l'hanno fermata. La droga, oltre un etto e mezzo di cocaina ed altrettanti di hashish, era nascosta in un contenitore di plastica coperto con del nastro adesivo marrone che, la pusher in gonnella aveva messo sotto una porta di legno abbandonata nei giardini del complesso di case popolari di via Mechelli. (Foto sotto, la droga sequestrata alla donna arrestata).

I poliziotti, dopo aver ammanettato la 44enne Alessia Di Cola residente a Guidonia Montecelio, hanno trovato nella sua abitazione altre dosi di droga. L'arresto è stato convalidato in tribunale ed alla spacciatrice è stato imposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza in attesa del processo. Il blitz si aggiunge a quelli dei giorni scorsi sempre nel quartiere da parte di polizia e carabinieri, in prima linea contro il narcotraffico gestito dal clan Marando e dalla famiglia Pupillo. La nuova trovata dei narcos di impiegare le donne che non sono della zona è un' ulteriore conferma di come la criminalità recluti persone “insospettabili” pronte a tutte pur di guadagnare e garantire impunità ai capi piazza.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Dicembre 2020, 20:15

