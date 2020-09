Spacciatori e vedette protetti da portoni blindati e vetri a specchio nel fortino della droga di San Basilio. Un arresto dei carabinieri.

Exodus, l'applicazione che ha spiato migliaia di italiani: indagini in tutta Italia

Quando, all'alba di ieri, i detective nucleo investigativo​

Cocaina a fiumi in una delle piazze di spaccio più grandi d'Italia; quella di. I carabinieri delhanno arrestato il trentanovenne, con precedenti specifici per spaccio di droga mentre vendeva dosi di cocaina ad alcuni tossicodipendenti che quotidianamente vanno il cerca di droga nel dedalo di strade delle case popolari del quartiere. È il secondo arresto per spaccio da parte dei detective antidroga nel giro di pochi giorni, il primo nella zona controllata, secondo l'ultima inchiesta della direzione distrettuale antimafia, dalancora fortemente attivi nella zona nonostante due componenti,vennero arrestati.Due settimane fa, infatti i carabinieri dellaavevano scoperto una raffineria di cocaina dove era stato arrestatodi 20 anni mentre stava confezionando gli involucri di droga per rifornire la piazza di spaccio chiamata della “”; nella cantina che si trova negli stabili occupati abusivamente c'erano più di un chilo di sostanza stupefacente. Durante l'udienza di convalida, che si è svolta nelle aule di giustizia del, il giudice ha accolto la richiesta deldi mettere agli arresti domiciliari l'arrestato, a cui sono stati sequestrati 22 grammi di “polvere bianca”. (Il portone blindato con i vetri a specchio montato dai narcotrafficanti per spacciare indisturbati).Portoni blindati, citofoni non funzionanti e vetri a specchio garantiscono “impunità” ai capi della piazza di spaccio diche hanno “militarizzato”trasfromandola in un fortino protetto da sentinelle, vedette e telecamere per scongiurare gli interventi delle forze di polizia. Attraverso una fessura, che i fabbri compiacenti al servizio dei narcos del quartiere hanno praticato nella porta blindata, il pusher di turno passa la dose all'acquirente senza essere visto in faccia perchè protetto dai vetri a specchio che permettono di guardare solo dall'interno verso l'esterno. «Siamo completamente ostaggio degli spacciatori - racconta un residente che vuole restare anonimo. Per evitare che la polizia faccia irruzione i capi piazza hanno distrutto l'impianto elettrico dei citofoni come pure i lampioni del parco. Se qualcuno deve venire a trovarci a casa - continua l'uomo - dobbiamo chiedere il permesso ai pusher». Una organizzazione criminale che ha previsto anche l'impiego di vedette che stazionano all'angolo della strada e che gridano: «Levate!» ogni volta che passano le pattuglie della polizia e dei carabinieri.Dai primi del mese di agosto ilha disposto un presidio fisso dellache durante le ore notturne vigila, affinche nessuno li rioccupi, su alcuni locali del Comune confiscati alla criminalità ed assegnati dallaall'fondata dal prete antimafia