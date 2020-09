Southlands International School, lo storico preside Wilson va in pensione. Il successore arriva dalla Birmania

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 15:39

: va in pensione il preside. L'istituto, nato nel 1976, vanta oltre 300 iscritti di 33 nazionalità diverse ed è tra le scuole internazionali migliori di Roma. Non a caso, infatti, il Prof. Deryck M.Wilson ha visto crescere generazioni di studenti, stando alla guida della scuola da 12 anni. Ora è andato in pensione, chiudendo la sua carriera con l'anno scolastico 2019-20, e lascia la guida dell'istituto alla Prof.ssa Mrs Victoria Del Federico.Parte così una nuova era per l'istituto, che accoglie studenti dalla scuola materna alle superiori, e sarà guidato seguendo comunque il segno della sua vocazione internazionale.La Southlands International School è infatti una scuola IB, vale a dire che prevede alla conclusione degli studi il diploma che dà accesso a tutte le università del mondo. Da due anni, inoltre, la scuola fa parte del gruppo Globeducate, a cui afferiscono ben 51 scuole internazionali, ed ha avviato un'interessante partnership con l'università Luiss .Non solo studi internazionali ma anche tanto sport all'aria aperta: nel grande giardino della scuola, infatti, ci sono campi di calcio, basket e pallavolo: lo spazio esterno infatti, così come la sua posizione a metà tra la città e il mare del litorale romano, sono uno dei suoi maggiori punti forti.La struttura si potrà “visitare” virtualmente venerdì mattina, alle 10, ed è necessario prenotarsi per tempo al sito