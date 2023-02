Sottufficiale dell'esercito in fin di vita dopo una lite in strada al Prenestino, caccia agli aggressori. Mistero sul movente

di Emilio Orlando

La chiamata alla polizia l'ha fatta un automobilista di passaggio che aveva visto delle persone picchiare un uomo. Quando gli agenti delle volanti e del distretto del Prenestino, sono arrivati all'incrocio tra via Palmiro Togliatti e via dei Sesami, a Roma, hanno trovato, in fin di vita, in una pozza di sangue, il caporale maggiore dell'esericito S. D.

Lividi sul volto e cranio sfondato

L'uomo aveva il cranio sfondato nella parte posteriore e diversi lividi profondi in volto.

A mettere in fuga gli aggressori sono state alcune persone che si sono messe a gridare.

Il pestaggio è avvenuto intorno alle due e il movente è ancora un giallo. Gli investigatori della sezione omicidi della squadra mobile della questura di Roma stanno indagando a trecentosessanta gradi e non escludono nemmeno la pista della rapina degenerata in un pestaggio.

Nella zona dove è avvenuto il fatto, i residenti da anni chiedono maggiori controlli della forze del l'ordine per debellare definitivamante il problema della prostituzione stradale di viados e prostitute che ogni notte affollano la Pamiro Togliatti e le strade limitrofe, non ultima quella dove è avvenuto in fatto di sangue.

La vittima è stata trasportata dai sanitari del 118 prima al Vannini, poi vista la gravità delle sue condizioni è stato trasferito al reparto di rianimazione del Policlinico Umberto I.

