Sonetto alla Raggi, Bordoni (Lega): «Peggior sindaco di Roma, Il Marchese del Grillo e il Vaffa Day che l'aspetta»

Il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier Davide Bordoni, in una nota dichiara: «Chi di sonetto ferisce di vaffa perisce. Grillo intende ricandidare la sindaca sbeffeggiando Roma e la sua gente ma i romani non mancheranno al 'vaffa-day' che si prospetta per la Raggi e tutta la sua Giunta. Poco ci importa del timido ripensamento su Facebook - se puoi Franco togli 'gente de fogna' non mi piace - E tè credo Virgì, ma non basta la censura per dare un senso diverso a parole e pensieri fin troppo chiari. Il problema è che non conosci Roma come Beppe ne sa poco dell'anima di questa città. Il M5s sceglie una battuta alla marchese, appunto, del Grillo

Noi semo e voi non siete un ca...". Ma il problema è che la sindaca, la peggiore della storia di Roma, non se ne vuole andare e per questo saluteremo Grillo e la sua corte in Campidoglio con sonoro e deciso Vaffa day».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Luglio 2020, 15:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA