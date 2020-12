Gardiner, un Sir per l'Orchestra di Santa Cecilia in live streaming per Mozart e ​Mendelssohn. Al pianoforte Piotr Anderszewski

Sir John Eliot Gardiner, un gigante del podio, torna alla guida dell’Orchestra di Santa Cecilia - venerdì 11 dicembre 2020, alle 20.30, in diretta streaming su app.idagio.com/live - con la Sinfonia ‘Italiana’ di Mendelssohn e il Concerto per pianoforte di Mozart K 453. Solista, la star del pianoforte Piotr Anderszewski.

Il direttore inglese dosa da sempre le sue presenze in Italia e fa ritorno a Santa Cecilia dopo il successo ottenuto con i due concerti del 2019: Semele, che lui stesso ha definito “l'opera più sexy di Haendel" e un programma con musiche Berlioz e Dvořák.

Il Concerto per pianoforte e orchestra K 453 di Mozart vedrà come solista il pianista polacco Piotr Anderszewski, classe 1969 - che torna a Santa Cecilia dopo 9 anni - una delle più interessanti figure della musica concertistica mondiale. Oltre alla carriera da pianista e direttore d’orchestra, si è avvicinato al mondo del cinema ed è stato protagonista di due documentari del regista Bruno Monsaingeon, mentre nel 2016 ha prodotto Je m’appelle Varsovie, un film in omaggio alla sua città natale.

Il concerto di Mozart sarà preceduto dall’Ouverture della Gazza ladra di Gioachino Rossini e seguito dalla Sinfonia n. 4 ‘Italiana’ di Mendelssohn-Bartholdy, autore che Gardiner ha approfondito con numerose incisioni di successo. La sinfonia fu scritta seguendo la suggestione del viaggio in Italia che Mendelssohn intraprese nel 1831 e ripercorre le emozioni provate dal compositore in un diario sonoro animato da esuberante voglia di vivere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Dicembre 2020, 18:19

