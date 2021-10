Sindaco di Roma, Giuseppe Conte: «Al ballottaggio voterò Gualtieri. Michetti non mi dà nessuna affidabilità»

Al ballottaggio per il sindaco di Roma «voterò Gualtieri», lo ha annunciato Giuseppe Conte, leader M5S, durante registrazione del talk show condotto da Giovanni Floris su La7 'Di Martedì’. Un endorsement a Gualtieri e un'indicazione agli elettori del Movimento che il prossimo fine settimana saranno nuovamente alle urne per decidere il nuovo sindaco di Roma. Anche se Conte ha specificato «Non sto dicendo che il M5S debba votare per Gualtieri, perché gli elettori non sono pacchi postali».

Chi scegliere a Roma tra Gualtieri e Michetti? «Conosco Gualtieri, conosco il suo valore. Michetti non mi dà nessuna affidabilità, sia per quanto riguarda quel poco che ho visto sia per le forze politiche di destra che lo appoggiano. Quindi io andrò a votare per Gualtieri» ha risposto Conte. Infine il leader M5s ha aggiunto «Non mi risulta affatto che la Raggi si sia schierata con Michetti, le ho parlato ieri: la Raggi farà opposizione rispetto al governo cittadino che verrà. Io da cittadino romano ho a cuore il bene della Capitale, che è di tutti. Mi dispiace ci sia un atteggiamento anti-romano, contro la Capitale. La città è patrimonio comune, di tutti gli italiani».

