Il sindaco di Rieti torna tardi a casa, la moglie su Fb: «Sono sola con un bimbo». Poi rimuove il post

di Redazione web

Quando un litigio familiare diventa di pubblico dominio sui social. E non importa se uno dei due è un personaggio pubblico, o meglio un politico, il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi. Il primo cittadino la notte scorsa è uscito senza la consorte, che ha inviato un messaggio al marito, ma usando la pagina Facebook del sindaco.

Modà accusati di plagio, la Cassazione dice no: respinto il ricorso del musicista Marco Contento

Brutta figura

«Quando hai finito di fare serata, magari se hai un attimo puoi provare a richiamarmi considerando che sono da sola a casa con un bambino di un anno!», è lo sfogo della donna, probabilmente in pensiero ed in difficoltà con un bimbo così piccolo a cui badare.

Il messaggio è stato postato alle 3 di notte ed alle sei del mattino, non c'era già più. Evidentemente per evitare imbarazzi qualcuno l'ha cancellato, ma la rete non perdona ed è stato fatto uno screenshot che ha fatto il giro del web.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Novembre 2022, 07:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA