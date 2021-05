Sindaco di Roma, Emilio Carelli il nome nuovo tra i candidati del centrodestra

Per la corsa al Campidoglio spunta il nome del deputato ex M5s Emilio Carelli tra i possibili candidati per il centrodestra. A riportare la notizia è l'Agi che cita fonti qualificate tra i palazzi della politica nella Capitale. Emilio Carelli, Giornalista, è nato a Crema, e per anni è stato un volto di punta dei programmi di informazione prima delle reti Mediaset e poi di Sky, dove ha diretto a lungo il telegiornale.

Il suo nome si inserisce tra i possibili candidati del centrodestra che da mesi è a caccia di un profilo in grado di competere per la poltrona di sindaco della Capitale da contrapporre a Virginia Raggi, Carlo Calenda e l'eventuale nome che uscirà dalle primarie del Partito democratico. Ad oggi il personaggio più quotato per la coalizione di centrodestra era Guido Bertolaso, spinto con forza dalla Lega che veniva contrapposto ad Andrea Abodi, appoggiato invece da Fratelli d'Italia.

