Simple Minds: Jim Kerr & C. sogni dorati e hit stellari da Walk Beetween Worlds agli esordi

Un nuovo sogno dorato che si rinnova da oltre 40 anni. Con 18 album in studio pubblicati, oltre 70 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, ma soprattutto tante canzoni memorabili all’attivo e un seguito incrollabile di fan, che li segue con devozione fin dagli esordi. Ici provano ancora. Dal vivo, in quella che ormai è diventata la loro dimensione più congeniale. La band di, fondata nel 1977 a Glasgow dagli amici Jim Kerr (voce) e Charlie Burchill (chitarra), si esibirà stasera a Roma, nella cornice sempre suggestiva della Cavea dell’Auditorium. Per un concerto che attraverserà la loro carriera, mettendo in luce, in particolare, il loro ultimo album di inediti,, uscito proprio quest’anno.Se i loro ultimi lavori li hanno un po’ allontanati dalle vette delle classifiche e dall’attenzione del grande pubblico, dal vivo restano sempre un’imperdibile attrazione. Merito anche del “tiro” dei loro set, con i bassi che pompano a tutto volume e un Kerr vero animale da palcoscenico: al di là delle sue interpretazioni - forse non più vibranti come ai tempi d’oro - è rimasta intatta la sua presenza scenica, la sua capacità di trascinare il pubblico, dominando il palco con il suo repertorio di mosse e pose plastiche.Non mancheranno in scaletta le loro hit più celebri, da Someone Somewhere in Summertime a Don’t You (Forget About Me), da Promised You A Miracle ad Alive and Kicking. Ma i fan più attenti sperano di veder recuperato anche qualche gioiello dai loro primi lavori (già al centro del tour “5x5” del 2012), illuminati da una geniale vena sperimentale di marca new wave.Una pattuglia molto vasta, quella dei seguaci italiani dei Simple Minds. Anche perché Kerr mantiene da anni un legame strettissimo con il nostro paese, vivendo fra Glasgow e Taormina dove gestisce l’hotel Villa Angela, che ha acquistato nel 2000. «Il mio primo viaggio all’estero, a 12 anni, è stato in Italia, a Rimini, con la scuola. Ed è stato meraviglioso. Fin da ragazzino l’Italia è stata parte di me», ha raccontato. E l’Italia è pronta a tributargli la solita carica d’affetto ed energia. A cominciare, stasera, dalla Capitale.riproduzione riservata ®