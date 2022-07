Simone Scipio morto, poliziotto romano di 29 anni vittima di un incidente in quad a Mykonos FOTO

di Redazione web

È morto Simone Scipio, poliziotto romano di 29 anni, vittima di un incidente in quad mentre si trovava a Mykonos, in Grecia. A dare la notizia sono stati i colleghi. La vittima si trovava sull'isola per una vacanza con amici e colleghi.

Simone Scipio morto in vacanza, cosa è successo

Secondo la ricostruzione delle autorità locali, Simone Scipio la sera del 21 luglio si sarebbe scontrato con il quad preso a noleggio contro un minibus. Le circostanze sono ancora da chiarire. Con lui a bordo c'era un collega del commissariato di Porta, che è rimasto ferito e ovviamente sotto choc. Dopo lo scontro, il 29enne ha perso il controllo del mezzo (che sull'isola va per la maggiore tra i ragazzi, insieme agli scooter) e si è schiantato contro un muro. Tifoso romanista, aveva frequentato l'istituto tecnico commerciale Pantaleoni prima di essere assegnato alla squadra volanti della questura di Roma. La polizia di Mykons ha arrestato il conducente del minibus.

Turista violentata dal branco in spiaggia: la 27enne finlandese accerchiata da 4 ragazzi di Ribera https://t.co/FNUFxmzbBb — Leggo (@leggoit) July 23, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Luglio 2022, 16:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA