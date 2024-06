Simone Borgese stupratore seriale, le indagini in 5 quartieri di Roma e la prova del Dna. I due casi sospetti

di Redazione web

Simone Borgese, 39 anni, è attualmente agli arresti domiciliari per la violenza sessuale su una studentessa di 22 anni. Le indagini continuano per verificare se l'ex cameriere ed ex operaio, padre di un'adolescente e già condannato in due occasioni precedenti con la stessa accusa, abbia aggredito altre donne dalla sua scarcerazione nel novembre 2021.

Stupratore seriale

Il gip Maddalena Cipriani ha sollevato il dubbio che possano esserci altre donne cadute vittime di Borgese. Nella sua ordinanza, Cipriani ha notato che la detenzione domiciliare è adeguata per prevenire la recidiva, pur senza il ricorso al braccialetto elettronico. Il 39enne è già noto per aver violentato una tassista nel 2015 e molestato una 17enne l'anno precedente. L'ipotesi è che il suo possa essere un comportamento seriale, e che possa aver agito in cinque quartieri di Roma: Magliana, Portuense, Villa Bonelli, Ponte Galeria e Piana del Sole, dove abita e la sua compagna lavora come barista. Un ipotetico campo d'azione ampio, nel quale gli inquirenti stanno ora analizzando le denunce di violenze e molestie sessuali commesse negli ultimi 31 mesi.

I casi sospetti

Due episodi sospetti sono già sotto indagine. Gli investigatori stanno confrontando numerosi elementi, tra cui il riconoscimento fotografico di Borgese, la sua vecchia Fiat Multipla grigia e i filmati delle telecamere di sicurezza. Un'altra prova cruciale è l'esame del dna, che potrebbe essere confrontato con profili genetici raccolti in altri casi di violenza sessuale non risolti e rivelare ulteriori crimini commessi dal 39enne dopo la sua scarcerazione, avvenuta dopo sei anni di carcere per due condanne: sette anni e mezzo per lo stupro della tassista e due anni e dieci mesi per la molestia alla minorenne. In precedenza, Borgese era stato indagato per esibizionismo.

I domiciliari

Borgese potrebbe comparire oggi davanti al gip per l'udienza di convalida dell'arresto. Potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. La Procura è intenzionata a presentare appello al Riesame entro dieci giorni per chiedere un aggravamento della misura cautelare, ritenendo insufficiente la detenzione domiciliare.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Giugno 2024, 10:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA