Simone Borgese, ai domiciliari lo stupratore seriale dell'8 maggio: era tornato in libertà da 3 anni. Incastrato dalla targa

Una nuova violenza compiuta esattamente nove anni dopo. Simone Borgese, 39 anni, già condannato in passato per altri due abusi avvenuti nella capitale, è stato nuovamente arrestato ma è finito ai domiciliari per volere del gip. La Procura invece aveva chiesto la detenzione in carcere. Dopo le condanne per gli stupri di una tassista l'8 maggio del 2015, e ancor prima nel 2014 di una 17enne in un'ascensore, il 39enne è stato fermato per avere, sempre a Roma e sempre l'8 maggio ma di quest'anno, violentato una studentessa.

La violenza ai danni di una 26enne

Secondo gli investigatori Borgese è l'uomo alla guida dell'auto che nel primo pomeriggio dell'8 maggio scorso ha avvicinato una ragazza di 26 anni alla fermata dell'autobus in via della Magliana con la scusa di aver bisogno di informazioni stradali per raggiungere il Grande raccordo anulare e poi ha abusato di lei. Quel pomeriggio la studentessa, grazie all'utilizzo di una App di mappe stradali, ha fornito le informazioni richieste dall'automobilista che, mostrandole il cellulare completamente scarico, l'ha invitata a salire per accompagnarlo. Colta di sorpresa e vedendolo in serie difficoltà, si è fidata ed è salita a bordo. A quel punto l'uomo le ha preso lo smartphone fingendo di fare un paio di telefonate e ha iniziato a farle avances sempre più insistenti. Poi si è diretto in una zona isolata e avrebbe abusato di lei. Solo dopo le ha restituito il cellulare e l'ha riaccompagnata nei pressi di Villa Bonelli.

Il racconto della vittima

«È stato un incubo, non sapevo come uscire da quella macchina. Mi sentivo ed ero in trappola -dice la vittima che ringrazia la polizia per aver trovato il responsabile - Faccio appello a tutte le ragazze che hanno subito abusi: non abbiate paura, denunciate».

Incastrato dalla targa

Sono stati alcuni numeri della targa e il modello dell'auto a permettere agli investigatori di risalire a Borgese. La vittima è riuscita a fornire solo una parte della targa e il modello. Incrociando questi dati è stata individuata la vettura usata dall'arrestato. La macchina era intestata al marito della madre del presunto stupratore.

I precedenti

Era uscito di cella nel novembre 2021, dopo aver scontato una pena di sette anni nell'istituto di reclusione di Rieti per aver aggredito, abusato e rapinato una tassista. La violenza era avvenuta nello stesso giorno di 9 anni fa quando una normale corsa si è trasformata in un incubo per una tassista romana di 43 anni. La donna aveva caricato un cliente nei pressi dell'hotel Ergife sull'Aurelia, ma durante il tragitto le aveva prima fatto cambiare più volte strada e poi l'ha condotta in una stradina sterrata, isolata, in zona Ponte Galeria dove l'ha stordita con un pugno in faccia e ha abusato di lei.

Dopo quell'arresto venne allo scoperto un altro episodio di violenza. Una 17enne riconobbe dalle foto diffuse in quei giorni l'uomo che aveva abusato di lei un anno prima all'interno di un ascensore. Una violenza per cui Borgese è stato condannato nel 2022 a 2 anni e 10 mesi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 20:44

