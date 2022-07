Simona Ventura contro l'emergenza rifiuti a Roma: «La monnezza ci fa vergognare»

Simona Ventura torna a Roma dopo qualche mese e su Twitter si scaglia contro l'emergenza rifiuti. Super Simo è sempre stata molto attenta alla raccolta indifferenziata tanto da aver, in passato, lanciato varie iniziative sui social per sensibilizzare le persone nei confronti di un'azione tanto semplice quanto essenziale per il futuro del nostro pianeta. E, tornata nella Capitale, ha deciso di denunciare la drammatica situazione legata ai rifiuti: «La monnezza ci fa vergognare!», ha scritto su Twitter.

Leggi anche > Roma sommersa da montagne di rifiuti. La rivolta social di attori e vip: «Uno schifo»

Dopo alcuni mesi eccomi a #Roma al di là dei 32 gradi (percepiti 50😰) una citta UNICA, in pieno BOOM TURISTICO (come #Italia intera).Ogni angolo ti toglie il fiato! La #monnezza ci fa però VERGOGNARE! Soluzioni SUBITO,la società civile c’è..Io, perlomeno, pronta a dare una mano! pic.twitter.com/kfz18raAVQ — Simona Ventura (@Simo_Ventura) July 13, 2022

«Pronta a dare una mano»

Simona Ventura si scaglia contro la montagna di rifiuti che sommerge Roma. La conduttrice e showgirl, da sempre attenta al tema rifiuti, è tornata nella Capitale a distanza di qualche mese e tra caldo torrido e città invasa dai turisti ha voluto ribadire come sia una vergogna per l'immagine dell'Italia agli occhi degli stranieri, ma non solo.

Così su Twitter scrive: «Dopo alcuni mesi eccomi a Roma al di là dei 32 gradi (percepiti 50) una città unica, in pieno boom turistico (come l'Italia intera). Ogni angolo ti toglie il fiato! La monnezza ci fa però vergognare! Soluzioni subito, la società civile c’è..Io, perlomeno, pronta a dare una mano!». Simona Ventura è pronta, quindi, a rimboccarsi le maniche e a modo suo aiutare la Città eterna a rinascere, eliminando quella «monnezza» che ha il potere di deturpare anche la città più bella del mondo.

La sua attenzione all'ambiente

Super Simo è sempre stata un sostenitrice delle iniziative in favore dell'ambiente. Così più di un anno fa, insieme a sua mamma Anna, su Instagram decise di girare un siparietto in favore della Paper Week, la settimana dedicata al riciclo di carta e cartone. Nonostante, infatti, l’emergenza climatica e le denunce ambientaliste, sono ancora tante le persone che continuano a confondere l’indifferenziato con l’organico o il vetro con la porcellana. E con mamma Anna ne ha voluto approfittare per «imparare la raccolta differenziata». Un'attenzione che a distanza di un anno torna a sottolineare in quella città d'Italia che, probabilmente, in questo momento ha più bisogno di un aiuto per risolvere l'emergenza rifiuti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Luglio 2022, 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA