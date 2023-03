Morto Silvio Di Francia, ex assessore alla cultura di Roma nella giunta Veltroni. Aveva 69 anni

di Fabio Rossi

Lutto per la politica cittadina romana. Dopo una lunga malattia è morto Silvio Di Francia, 69 anni, giornalista con anni di esperienza a Rai Radio 3. Era afflitto da sclerosi laterale primaria, disgnosticatagli dal 2020, come aveva lui stesso raccontato in un'intervista.

Nella sua carriera politica è stato dirigente della Federazione dei Verdi e consigliere comunale per 13 anni. Prima nell'amministrazione di Francesco Rutelli, poi in quella di Walter Veltroni, fino a diventare coordinatore della maggioranza di centrosinistra in consiglio comunale, presidente di Zètema e assessore capitolino alla cultura dal 2006 al 2008.

Lo stesso ruolo che, di recente, aveva assunto nella giunta del Comune di Latina, con il sindaco Damiano Coletta. Dal 2008 al 2010 è stato consulente per la Presidenza della Regione Lazio per i temi culturali. Ha collaborato col ministero per i Beni culturali e con le associazioni Civita cultura e A buon diritto.

Era un grandissimo appassionato di judo che aveva praticato ad altissimi livelli ed era stato nominato presidente del Comitato regionale del Lazio della Fijlkam (Federazione Italiana di Judo, Lotta e Karate).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Marzo 2023, 12:07

