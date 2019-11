Sigarette alla cocaina, in manette tabaccaio a Primavalle

GOMORRA AL QUARTACCIO

Sabato 23 Novembre 2019, 17:00

Sull' insegna c'era scritto “Non solo tabacchi”. Proprio come un messaggio in codice rivolto ai tossicodipendenti in che cercavano sballo anziche normali sigarette e appopriato rispetto a quello che in realtà si celava dietro l' apparente attività commerciale. Una tabaccheria, che nel retrobottega era una base di spaccio di cocaina. La polvere bianca era nascosta dietro un cassaforte attraverso un sofisticato sistema di calamite a scomparsa. La scoperta è stata fatta, a, dagli agenti della polizia giudiziaria delche hanno messo segno in pochi mesi un numero record di arresti per reati legati alla droga. Gli agenti di, si erano insospettiti dopo aver notato un insolito via vai di clienti "sui generis" rispetto a quelli che abitualmente entrano nelle tabaccherie. (Nella foto in basso, uno dei nascondigli della droga).Sono bastati pochi minuti di osservazione a distanza della rivendita di generi di monopolio per capire che dentro quel negozio si vendeva anche droga. Il servizio antidroga si inquadra nell' ambito deicontro lo spaccio disposti dale calendarizzati nell' ultimo comitato prefettizio a cui a partecipatato anche il. Al momento dell' irruzione all' interno della tabaccheria, la polizia ha trovato. In manette è finito il sessantaseienne, originario dima residente da anni nella. ( La droga sequetrata).L' arresto è avvenuto in una delle; quella didove nei mesi scorsi il commissariato ha messo a segno un imponente blitz anticrimine, battezzatoche ha visto finireche gestivano un' imponente filiera di spaccio diche portava nelle tasche dell' organizzazione migliaia d' euro di guadagni giornalieri.Il gestore della rivendita di tabacchi è stato processato per direttissima e. Il denaro sequestrato è stato invece destinato, come disposto dalle leggi sugli stupefacenti alla polizia giudiziaria per il contrasto al narcotraffico. La scorsa settimana i detective della sezione antidroga della squadra mobile avevano arrestato, sempre per spaccio Francesco, il figlio dell uomo che gestiva la tabaccheria. L' attività commerciale è stata chiusa dalla polizia.