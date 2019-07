Si tuffa nella Fontana di Trevi vestito da senatore dell'antica Roma: per lui multa e Daspo urbano

Tiberis, la spiaggia di Roma sul Tevere oggi è solo topi e degrado

Lunedì 15 Luglio 2019, 21:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si ènella, vestito da. Doveva essere un'azione dimostrativa, quella compiuta da unnel tardo pomeriggio di oggi, ma alla fine per l'uomo sono scattati ile unadecisamente salata.È accaduto oggi, intorno alle 19, nella celebre fontana, costruita tra il 1732 ed il 1762 e divenuta celebre grazie a film di culto come La dolce vita e Totòtruffa 62. L'uomo, vestito da senatore dell'antica Roma, gridava dall'interno delladi voler mettere in scena un'azione dimostrativa a favore dei commercianti campani vittime della camorra, chiedendo di parlare con il Ministro dell'Interno.Un agente della Polizia Locale di Roma Capitale, per fermare l'uomo, è dovuto necessariamente entrare in acqua per farlo uscire. Il 38enne è stato identificato e sanzionato con un verbale da 450 euro, al quale si aggiunge la sanzione di 100 euro unitamente alla misura del Daspo, come previsto dalla legge 48/2017, in ottemperanza all'art. 8 del nuovo Regolamento di Polizia Urbana.